Vier jaar cel jaar voor man die ex probeert te wurgen in Oudsbergse bosjes

Een 30-jarige Nederlander die in Oudsbergen woont, is maandag veroordeeld tot vier jaar cel voor poging doodslag. Hij trachtte zijn ex te wurgen in een bosje nadat ze de relatie had beëindigd. Met de hulp van een toegesnelde buurtbewoner wist de vrouw te ontkomen.

De man en het slachtoffer uit Kinrooi vormden anderhalf jaar een koppel. Het was een knipperlichtrelatie die maar niet van de grond kwam. Op 19 mei 2020 beslisten ze om alles nog een laatste kans te geven en ze bleven bij elkaar overnachten. De dag nadien liep het mis in Oudsbergen tijdens een wandeling toen de vrouw besliste dat het genoeg was geweest. De man gaf haar een slag in het gezicht en duwde haar de bosjes in. Hij ging op haar zitten, scheurde haar T-shirt en probeerde haar te wurgen. Elke keer als de man zijn greep loste, hapte ze naar adem en schreeuwde ze om hulp. Hierdoor vond een buurtbewoner het koppel in de bosjes, terwijl de vrouw op de grond lag en de man haar keel dichtkneep. Dankzij de tussenkomst van de buurman, wist het slachtoffer te ontkomen. Ze kon schuilen in het huis van de man, maar haar ex klom over de omheining en sloeg op de ramen van de woning. Ook vernielde hij een vliegenraam. Toen de buurtbewoner de politie alarmeerde, droop de dertiger af.

Halsslagader dichtgeknepen

De dader stelde meermaals zijn verklaringen bij om uiteindelijk te verklaren dat hij last had van een zwak moment en onder invloed van alcohol was. “Ik wou haar niet doden. Het frustreerde mij omdat het einde verhaal was.” De rechtbank bestempelde de feiten als poging doodslag. Zo drukte de dader de halsslagader minstens een dertigtal seconden dicht. “Potentieel levensbedreigend geweld. Een langdurig aanhoudend toedrukken van deze bloedvaten was dodelijk geweest”, aldus de wetsarts. Het komt de Nederlandse Oudsbergenaar, die al twee correctionele en acht politionele veroordelingen opliep, op vier jaar cel effectief te staan. “Het oogmerk om te doden was aanwezig. De uitvoering van de doding is gestaakt door het plotse opduiken van de buurman”, aldus het vonnis. Aan zijn ex is de bruut een vergoeding van 3.020 euro verschuldigd. (geho)