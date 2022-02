Zijn ‘gele hesjes’ terug van weggeweest? Door ‘konvooi van de vrijheid’ wordt gevreesd voor heropleving van beweging

Geïnspireerd door de ‘freedom convoy’-beweging in Canada, wilde het ‘konvooi van de vrijheid’ maandag naar Brussel trekken om hun onvrede over de coronamaatregelen en de stijgende prijzen duidelijk te maken. Dat laatste was ook de reden dat gele hesjes in 2018 voor het eerst van zich lieten horen. Er wordt dan ook gevreesd voor de heropleving van die beweging. Maar wie zijn de gele hesjes die tot nu verdwenen leken te zijn?