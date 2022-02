Bart De Wever krijgt het moeilijk tijdens verkoop in ‘Stukken van mensen’

In elke aflevering van Stukken van mensen duiken wel enkel bekende koppen op, elk met een uniek voorwerp om aan de handelaars te verkopen. Dinsdag maakt N-VA-voorzitter Bart De Wever (51) zijn intrede. Hij brengt een zeldzame Romeinse munt mee, die ooit eigendom van zijn vader was. Tijdens de verkoop krijgt hij het dan ook lastig. “Het is mijn dierbaarste stuk.”

Een gouden Romeinse munt. Niemand kijkt ervan op dat Bart De Wever die in huis heeft. De opbrengst van de verkoop wil de politicus aan een goed doel schenken. Al kan hij maar moeilijk afstand doen van het stuk. Dat heeft veel emotionele waarde voor hem. De Wever zette immers de muntverzameling verder waaraan zijn vader ooit begon.

De munt waar het allemaal om draait. — © Play4

“Ik kom het stuk met heel veel twijfel verkopen. Toen ik het vanmorgen uit de kluis in de bank ging halen, begon mijn hart toch wel een beetje te breken. Het huilen stond mij nader dan het lachen. En bij elke meter die ik naar hier reed, zonk de moed wat verder in de schoenen om er afstand van te nemen. Het is vooral het verhaal erachter: de connectie met mijn eigen vader die vrij jong gestorven is en natuurlijk die Romeinse geschiedenis … het is mijn dierbaarste stuk.”

