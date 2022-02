Brazilië en Argentinië moeten stopgezet WK-kwalifcatieduel opnieuw spelen

De match in Sao Paulo werd na amper vijf minuten stilgelegd nadat medewerkers van het Braziliaanse gezondheidsagentschap Anvisa het veld waren opgelopen. Zij grepen in omdat vier Argentijnse spelers actief in de Engelse Premier League, de protocollen omtrent het coronavirus hadden overtreden.

Het incident leidde tot veel consternatie en chaos waarbij spelers, stafleden en officials fel met elkaar in discussie gingen. De betrokken voetballers werden uiteindelijk van het veld gevoerd en de match werd definitief gestaakt.

Het disciplinair comité van de FIFA heeft nu beslist dat beide landen, die al geplaatst zijn voor het WK, de wedstrijd moeten herspelen. Er wordt nog naar een datum en een locatie gezocht.

De vier Argentijnse spelers, zijnde Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso en Cristian Romero, worden allen voor twee matchen geschorst. Daarnaast moet de Braziliaanse bond een boete van 550.000 Zwitserse frank (525.000 euro) betalen, de Argentijnse bond moet 250.000 Zwitserse frank (238.000 euro) ophoesten.