BuSO Ter Engelen wint gedichtenwedstrijd van de bib

Met hun gedicht over konijntjes in het gras werd klas 1C van BuSO Ter Engelen de winnaar van de gedichtenwedstrijd van de bibliotheek van Maaseik in de categorie klassen.

Het werd een spannende strijd, want naast de andere klassen van het observatiejaar van BuSO Ter Engelen namen nog heel veel andere klassen uit Maaseik deel aan de wedstrijd van de bib. Uiteindelijk mocht de klas van juf Aline (1C) van BuSO Ter Engelen de overwinning en de bijhorende trofee in ontvangst nemen. Het winnende gedicht ging als volgt:De konijntjes in het grasZes konijntjes in het gras lopen samen naar de klas. Eentje hield van rekenen, de ander van tekenen. Eentje hield van taal, de ander meer van maal.Eentje hield van eten, de ander moest er niets van weten. Samen gaan ze leren en ook dingen proberen. Altijd dolle pret 's avonds moe naar bed.