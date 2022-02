Liefde is een werkwoord. Iets om te onthouden op een dag als Valentijn. Dat doet ook ‘Blind getrouwd’-koppel Victor van Meerten (33) en Line Verckist (32). Van liefde op het eerste gezicht was er in het begin geen sprake. “Maar we hadden wel die belangrijke eerste klik”, zegt Line. Drie jaar later zijn ze nog steeds gelukkig getrouwd. En is er nog steeds ruimte voor ‘eerste keren’.