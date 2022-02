Wendy Jans treft maandagavond Thaise opponente in finale van WK snooker

Wendy Jans (38) heeft zich via een 5-2-zege tegen de Engelse Jamie Hunter geplaatst voor de finale van het WK voor vrouwen in Sheffield. Daarin treft ze maandagavond (18u) de Thaise Wongharuthai.

Wendy Jans, die in Neerpelt de snooker- en poolzaak De Maxx uitbaat, stuntte zondag door in de kwartfinales twaalfvoudig wereldkampioene en titelverdedigster Reanne Evans met 4-1 uit te schakelen. Het was de eerste keer in twintig jaar dat Evans, die in het door mannen gedomineerde profcircuit meedraait, niet kon doorstoten tot de halve finales.

In de halve finales verloor Jans nog het openingsframe, maar daarna dicteerde ze voortdurend de wet. Dankzij een 60-break mocht ze de pauze in met 3-1 en verloor daarna alleen nog het vijfde frame op de zwarte bal. De kers op de taart werd een 76-break in het slotframe.

In de finale staat Wendy Jans tegenover de 22-jarige Thaise Nutcharut Wongharuthai, die in de halve finales duidelijk te sterk was voor de Engelse Rebecca Kenna (5-1). Wongharuthai schakelde zondag in de kwartfinales profspeelster Ng On Yee uit Hongkong uit en potte op dit WK al maar liefst negen halve centuries.

Halve finale: Wendy Jans-Jamie Hunter 5-2. Framescores: 4-69, 72(34)-21, 55-44, 80(60)-1, 58-61, 54-48, 76(76)-0.