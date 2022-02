Koen Deprez 23ste exposant in Kleinste museum ter wereld

Sinds 2013 is het LOMAK de sterkhouder wat beeldende kunst in Tessenderlo betreft. Het concept is dan ook uniek: één museum, één zaal, één kunstwerk. Drie keer per jaar stelt een nieuwe kunstenaar er tentoon en wordt er een nieuw kunstwerk in de nis tegen het gemeentehuis geplaatst, dat te bezichtigen is via de kijker aan de kerk.

Als 23ste kunstenaar werd gekozen voor Koen Deprez, een beeldend kunstenaar en architect die ook als researcher verbonden is aan de Katholieke Universiteit. Het werk van Deprez maakt deel uit van verschillende particuliere en openbare collecties in binnen- en buitenland. Zijn werk werd al getoond in Brussel, New York, Parijs, Zürich, Moskou en Sint-Petersburg. Speciaal voor het LOMAK maakte hij het werk ‘Het Sint-Maarten Model’, een model van eenstrandscabine die hij in verband brengt met Sint-Maarten, de patroonheilige van Tessenderlo.

Het LOMAK is 24/7 te bezichtigen via de kijker op de Markt, aan de kerk van Tessenderlo.