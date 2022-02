Meer dan honderd deelnemers voor borrelwandeling Pasar

Dat de leden blij waren dat er weer een activiteit kon doorgaan, was wel duidelijk: er meldden zich meer dan honderd deelnemers. Tijdens het vervullen van de nodige administratieve verplichtingen werd er al even genoten van een kommetje soep. Vervolgens kon de wandeling starten in de buurt van het ontmoetingscentrum Berenhof van Veldwezelt Lanaken.

Halverwege werd de borrel vlot verwerkt. Eenmaal aangekomen in het ontmoetingscentrum werd de namiddag verdergezet met een broodmaaltijd en de nodige koffie en drankjes. Er was vooral behoefte aan gezellige samenzijn. “We kijken uit naar de activiteiten van maart”, klinkt het bij Pasar. “Dan leren we bier brouwen in onze eigen keuken en plannen we ook een bezoekje aan e grotten van Kanne en een geitenmelkbedrijf.”