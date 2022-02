Castignani herinnert zich messteken aan marktkraamster Inge Verstappen niet meer

Lanakenaar Enrico Castignani (60) herinnert zich een woordenwisseling, maar niet wat er exact gebeurd is. Feit is dat zijn levensgezellin Inge Verstappen (55) met twee messteken om het leven kwam. Op zijn hemd en broek zat haar bloed. Vanaf 18 maart verschijnt de bruggepensioneerde voor assisen.

Gedecideerd antwoordde Enrico – Rico - Castignani maandag op enkele korte vragen tijdens de voorbereidende zitting in het Tongerse assisenhof. “Ik ben van Italiaanse afkomst. Bruggepensioneerde sinds Ford Genk sloot. Neen, in Lanaken ben ik niet meer ingeschreven. Nu verblijf ik in de Hasseltse gevangenis.” Volgende maand staat de zestiger in Tongeren terecht voor de moord op Inge Verstappen, met wie hij niet getrouwd was, maar wel ruim dertig jaar samenwoonde. Castignani verwittigde op 3 september 2018 zelf de hulpdiensten. In de met bloed besmeurde badkamer in hun huis op de Hoenderbroekstraat lag een levenloze Inge Verstappen. Onderzoek toonde dat twee messteken in de hals de vrouw, die op diverse markten brood en banket verkocht voor bakkerij Liesenborgs, fataal werden.

Black-out

De beschuldigende vinger wees al snel richting Enrico Castignani, die na de sluiting van Ford Genk zijn heil zocht in alcohol en gokken. Er waren niet alleen de bloedspatten op zijn kledij, maar hij werd ook gevreesd voor zijn driftbuien en zou Inge als zijn bezit beschouwen. Meerdere vrienden en kennissen wisten te vertellen dat hij agressief uit de hoek kon komen. Dat de vrouw verliefd was op een andere man, hem wou verlaten en plannen had om het huis te verkopen, deden de beschuldigde mogelijk helemaal doordraaien. Zelf noemt hij het een emotionele black-out en stelt hij niets meer te weten van het toebrengen van messteken. De beschuldigde claimt dat Verstappen tijdens de ruzie eerst uithaalde met een mes, waarna hij haar handen vast nam. Dat hij naar buiten ging, is het volgende wat de Lanakenaar zich voor de geest kan halen van die bewuste 3 september 2018.

© Tom Palmaers

LEES OOK: Marktkraamster ligt dood in douche

Hulpeloos

Jan Keulen neemt de verdediging voor Castignani voor zijn rekening. Hij wierp maandag een procedurefout op na het afnemen van de leugendetectortest. De raadsman vroeg om enkele bladzijden over het navolgend verhoor uit het dossier te verwijderen omdat er geen advocaat aanwezig was. “Ik voelde me toen hulpeloos”, sprak Castignani. Assisenvoorzitter Kristof Swennen doet er op 28 februari een uitspraak over. Net geen drie weken later start het proces. Er zijn een 55-tal getuigen opgeroepen, onder wie heel wat collega-marktkramers. Openbaar aanklager is Bruno Coppin. Jef Vermassen vertegenwoordigt de broer, zus en schoonbroer van Inge(borg) Verstappen.