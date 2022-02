De olympische dag in vijf momenten: Valieva-gate deel twee, ex-Canadese die wraak neemt als Amerikaanse, Evy Poppe risicovol op de reuzenschans

Kamila Valieva die toch mag meedoen ondanks een positieve dopingtest. De voormalige Canadese veelwinnares die nu voor Amerika bobsleekampioene is. De snowboardster Evy Poppe die risico moest nemen maar tevergeefs. Herbeleef deze maandag in vijf momenten.

1. Manoeuvres naast het ijs

Het belangrijkste moment van het begin van de tweede week van de Winterspelen speelde zich niet af tijdens een competitie maar naast het ijs: Valievagate, deel twee. De vijftienjarige kunstschaatsster Kamila Valieva, die positief testte, mag toch meedoen maar onder voorbehoud. De belangen zijn te groot, er zou onherstelbare schade zijn als ze toch niet had kunnen deelnemen, zo luidt het onder meer bij het Internationaal Sporttribunaal (Tas), dat de goedkeuring verleende. Er wordt evenwel geen uitspraak gedaan over de inhoud – de positieve dopingtest. Te kort dag, dat wordt later onderzocht. De Russen vinden dat prima, heel wat andere landen zijn ontstemd, net als het Wereld Anti-Doping Agentschap (Wada): “We zijn teleurgesteld over de uitspraak van het Tas. De Wada-code laat geen uitzonderingen toe voor voorlopige schorsingen voor minderjarigen, maar toch heeft het TAS besloten om de voorwaarden van de code niet toe te passen.” Als Valieva zich plaatst voor de vrije kür, normaal voorbehouden voor de beste 24, mag er een 25ste meedoen, zo zegt het Internationaal Olympisch Comité. Als Valieva een medaille pakt, is er geen officiële medailleceremonie maar volgt die pas nadien de dopingzaak ten gronde is onderzocht. Kortom, er wordt rekening mee gehouden dat Valieva nog kan worden geschrapt.

2. De wraak van Kaillie Humphries

Voor het eerst stond de monobob – met een één man of één vrouw in een bobslee – op het olympische programma. Kaillie Humphries won het goud, fier omhulde ze zich met de Amerikaanse Stars and stripes. Het is haar zoete wraak op haar geboorteland, Canada.

Humphries was namelijk jarenlang de medailleveelvraat van Canada. Toen ze op de vorige Spelen brons behaalde in de ‘tweevrouwsbob’, speelde aldus haar mee dat het niet meer boterde tussen haar en haar coach. Hij had haar publiek vernederd, had haar verbaal aangevallen, had haar mentaal misbruikt, zei ze. De zaak werd onderzocht: aanvankelijk heette het dat zowel atlete als coach tot de slechte relatie hadden bijgedragen, later werd dat weggewuifd door de Canadese bobsleebond.

Humphries had haar buik vol van de situatie, trouwde met haar Amerikaanse partner en stapte over naar Amerika. En zo is ze tegelijk de eerste die een olympische medaille voor Canada en de Verenigde Staten behaalde. Ze kan nog een medaille pakken later op deze Spelen.

3. Evy Poppe haalt op reuzenschans finale niet

Wat ging er door het hoofd van de 17-jarige snowboardster Evy Poppe toen ze als allerlaatste van de enorme schans naar beneden moest duiken, op de Big air? “Ik had geen schrik, maar voelde wel meer opwinding. Ik stond daar als allerlaatste boven op die schans en wist dat ik het moest doen in de laatste run. En dat met een sprong die ik nog maar drie keer had geprobeerd op training. Twee keer was hij gelukt. Ik had hem ook al een keer uitgevoerd op een wedstrijd en daar overkwam mij net hetzelfde als hier vandaag.”

Poppe wist dat ze veel risico moest nemen in de laatste run om in de finale, voorbehouden aan de toptwaalf, te eindigen, en viel. Ze eindigt uiteindelijk als 24ste. Eerder werd ze veertiende op de slopestyle. “Dit is een heel groot leermoment geweest. Ik ben tevreden met hoe het hier is verlopen. Ik kom terug voor meer. Ik hoop op de Winterspelen in 2026.”

4. De aanhouders winnen: de leemte opgevuld met goud

Hun prijzenkast puilde sowieso al uit, met onder meer vier wereldtitels en vijf Europese titels. De Fransen Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron domineren al jaren het ijsdansen. Alleen: het koppel had nog nooit een olympische titel tot voor Peking. Vier jaar geleden pakten ze zilver maar konden ze hun kansen niet 100 procent verdedigen want ze waren behoorlijk afgeleid – tijdens hun kür scheurde Papadakis’ jurk. Op hun bucketlist kunnen ze olympische goud nu afvinken. Met hun ‘last tango’ wonnen ze goud, en met stijl: ze verbeterden hun wereldrecord. Zilver ging naar de Russen Sinitsina en Katsalapov, brons naar de Amerikanen Hubbell en Donohue.

5. Hartzeer na hartritmestoornissen: Noorse biatlete weggestuurd

De Noorse biatlete Ingrid Landmark Tandrevold is maandag naar huis gestuurd. Niet omdat ze iets mispeuterd heeft, wel omdat ze zondag neerzeeg na de finish van de 10 kilometer achtervolging. De Noorse federatie wil geen risico nemen. Tandrevold had al een paar keer last van hartritmestoornissen tijdens een wedstrijd. Zelf wilde ze de veelvoudige wereldkampioene nog deelnemen aan de estafette en de massastart. “Mijn wereld is ingestort, mijn hart is gebroken.”