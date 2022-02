COLUMN Limburgs Landschap: Judasoor

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Deze trilzwam heeft een wat lugubere relatie met de apostel die Jezus verraden heeft. Zijn naam heeft hij te danken aan het verhaal dat Judas, overmand door wroeging van zijn laffe daad, zich in wanhoop de oren van zijn hoofd sneed. Er is een bekende schilder die dat ook deed - blijkbaar was het ooit een hype - maar die heeft geen relatie met onze zwam. Het afgesneden oor bleef aan een vlier kleven. In die tijd waren de wonderen algemener dan nu, zo blijkt. Daarna verhing Judas zich in diezelfde vlierstruik. Vanaf dat moment groeien er op vlierstruiken dus judasoren.

Wat je onze zwam moet meegeven, is dat hij inderdaad, als hij in zijn volle glorie te bekijken is, verdomd goed op een menselijk oor lijkt. Tot zover denk ik dat de relatie wel klopt. De rest laat ik aan jullie verbeelding over. Het is ook een flexibele kerel, die judasoor. Zo schrompelen ze bij droog weer helemaal in elkaar tot een dunne zwarte korst. Als je die bekijkt, geef je er geen cent meer voor, morsdood zo te zien. Maar eenmaal er weer wat regen valt, fleurt onze judasoor volledig op en krult hij open tot dat mooie oor. Hij strooit dan bij elke druppel die hem raakt zijn sporen kwistig rond. Op die manier zorgt hij voor nageslacht op alle vlierstruiken in de buurt.

Zelf ben ik een fan van deze trilzwam. Mogelijk omdat het een van de soorten is die ik zonder opzoekwerk of mijn app op mijn gsm herken. Misschien omdat ik op die manier hoop dat judas zijn oor niet voor niets heeft afgesneden. Of gewoon omdat het zo'n prachtige zwam is.

Foto’s: Jos De la Haye - Jos Vandebergh - Justine Vanoppen