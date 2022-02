Zwerm vogels valt plots dood uit de lucht, experts staan voor raadsel

Een beveiligingscamera maakte vorige week schokkende beelden in de Mexicaanse stad Chihuahua. Voor een tot nog toe onbekende reden vielen plots honderden geelkoptroepialen, die op weg waren naar het zuiden, dood uit de lucht. Volgens een lokale dierenarts zijn de zangvogels mogelijk gestikt of vergiftigd door uitlaatgassen van een verwarmingsinstallatie in de buurt die het elektriciteitsnet overbelast. De precieze doodsoorzaak is echter nog niet ontdekt, en het stadsbestuur van Chihuahua staat momenteel voor een raadsel.