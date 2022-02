Geen hoofdtabel voor Zizou Bergs in Marseille: Peltenaar uitgeschakeld in laatste kwalificatieronde

Zizou Bergs is niet tot op de hoofdtabel van het ATP-toernooi in Marseille (hardcourt/545.200 euro) doorgestoten.

De 22-jarige Peltenaar (ATP 169) verloor maandag van de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 140) in twee sets (6-3, 6-2), in de tweede en laatste kwalificatieronde. De wedstrijd duurde 1 uur en 16 minuten.

Vorige week bereikte Bergs nog de halvefinales van het Challenger in Cherbourg. Hij was de enige Belg in Marseille.