Raad van State heeft bezwaren tegen btw-verlaging energiefactuur: worden bewoners van woonzorgcentrum zo gediscrimineerd?

De Raad van State stipt aan dat die bewoners ook te lijden hebben onder de hoge energieprijzen. Omdat hun zorgcentrum die wellicht doorrekent in de prijs. Dus is er geen enkele reden waarom een woonzorgcentrum niet zou mogen genieten van die btw-verlaging. Als de regering dat toch niet wil doen, dan moet ze toch alleszins goed juridisch kunnen verantwoorden waarom niet. De ouderenzorgsector zelf is alleszins niet van plan om dit zo maar te laten passeren. (agy)