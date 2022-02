De dag dat het ijs smolt in Sarajevo! Wat is er geworden van Brits schaatspaar Torvill-Dean?

Dag op dag 38 jaar geleden won het Britse schaatspaar Jayne Torvill - Christopher Dean olympisch goud in het paardansen. Wat is er geworden van de olympische kampioenen van het later verwoeste Sarajevo.

Uitgerekend op Valentijnsdag 1984 pakte het Britse koppel uit met een achteraf onwaarschijnlijk gemediatiseerde vrije kür op de tonen van Ravels Bolero. De kür geldt nog steeds als één van de hoogtepunten uit de olympische schaatsgeschiedenis.

Het toen nog Joegoslavische publiek ging volledig door het lint bij het zien van de prestatie van het Britse duo en ook de jury ging overstag. De vrije kür kreeg de hoogste artistieke punten en geldt nog steeds als één van de iconische topmomenten van het paardansen.

© REUTERS

Het Britse duo stapte na de Spelen in Sarajevo over naar het profcircuit zodat zij niet meer aan Olympische Spelen konden deelnemen maar toen het IOC in 1993 de regels versoepelde, keerden ze terug naar de Spelen van Lillehammer waar ze de bronzen medaille veroverden. Later werden Torvill (64) en Dean (63) gastvrouw en -heer van het ITV-programma ‘Dancing on Ice’. In februari 2014 keerden ze terug naar het intussen door de burgeroorlog geteisterde Sarajevo, nu de hoofdstad van Bosnië.

Torvill en Dean waren naast de piste geen koppel. Torvill is al sinds 1990 gehuwd met haar partner Phil Christensen, Dean heeft na twee gestrande huwelijken een relatie met Karen Barber, hoofdcoach in Dancing on Ice.

De gouden medaille van het schaatspaar wordt ook in Groot-Brittannië nog steeds beschouwd als één van de olympische highlights van het land, beide schaatsers worden in het land nog steeds tot de grootste olympiërs ooit gerekend.

De olympische titel in het paardansen ging vannacht naar het Franse duo Papadakis - Cizeron.