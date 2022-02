Coronabetogers aan parlement Nieuw-Zeeland wijken ook niet voor James Blunt en ‘Baby Shark’

De manifestanten hebben zich geïnspireerd op de zogenaamde “vrijheidskonvooien” in Canada. De deelnemers hebben tenten opgezet en blokkeren toegangswegen met vrachtwagens, campers en auto’s. Volgens een schatting van Radio New Zealand zijn er maandag zowat duizend actievoerders aanwezig.

Op initiatief van het parlement werd zondag een nieuwe strategie uitgeprobeerd om de actievoerders uit elkaar te drijven. Door de luidsprekers werden songs afgespeeld die de demonstranten op andere gedachten moesten brengen. Onder meer You’re Beautiful van James Blunt, Mandy van Barry Manilow, Macarena van Los Del Rio en het kinderliedje Baby Shark werden op repeat afgespeeld.

Geen succes

De actie had evenwel geen succes. De manifestanten reageerden door te dansen en door hun eigen songs luid af te spelen. Volgens The guardian was onder meer We’re Not Gonna Take It van Twisted Sister te horen.

Corrie Parnell van de politie van Wellington zegt niet gelukkig te zijn met de strategie van het parlement, die de vastberadenheid van de demonstranten lijkt te hebben versterkt. “Dit zijn zeker geen tactieken of methodes die wij zouden goedkeuren. We hadden liever gezien dat dit niet was gebeurd”, zegt hij aan Radio New Zealand.

De actievoerders verzetten zich tegen de vaccinatieregels in Nieuw-Zeeland. Vaccinatie tegen Covid-19 is er onder meer verplicht voor mensen die in de gezondheidszorg, bij de ordediensten en in het onderwijs werken. Wie weigert, riskeert ontslag. Een vaccinatiecertificaat moet ook voorgelegd worden in de restaurants, bij sportevenementen en religieuze diensten.