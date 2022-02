Imkers willen ambacht in ere houden met cursus ‘bijenkorf vlechten’

Genk

In het Heempark van Genk werd afgelopen weekend voor het eerst een cursus bijenkorf vlechten georganiseerd. “In amper drie uur tijd was het aantal plaatsen al volzet”, zegt imker Albert Reynaers van het Heempark. “Bijenkorven vlechten is een eeuwenoude ambacht. Het is pas de laatste zestig jaar dat bijenkasten in de plaats van korven gebruikt worden. We willen de ambacht in ere herstellen. Het project loopt in samenwerking met het Vlaams Bijeninstituut. Ikzelf en de Nederlander Rob Triest begeleiden de cursisten. Voor ons is het vooral belangrijk dat de ambacht niet verloren gaat. Zo’n bijenkorf is een kunstwerk. Weten hoe je zo’n korf moet maken, is ook voor de opvolgende generaties belangrijk.” cn