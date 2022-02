Vrijwilligers leggen wandelpad aan door nieuw aangeplant bos in Opglabbeek

Oudsbergen

Natuurpunt Opglabbeek kapte vorig jaar 18 zieke Canada-populieren in een natuurgebied aan de Aowerteweg. De voorbije twee weekends plantte een team van vrijwilligers er ongeveer 1.300 nieuwe streekgebonden bomen en struiken. “Niet in rijtjes, de zogenoemde ‘bomenakkers’, wel in kloempen”, zegt Luc Swerts, voorzitter van Natuurpunt Opglabbeek. “Dat zijn grote clusters waarin één boom alle plaats krijgt om door te groeien. Tussen de kloempen is er plaats voor natuurlijke bosontwikkeling en leggen we een wandelpad aan.” Zaterdag planten de vrijwilligers verder. “Nog eens 565 bomen en struiken, de aanplant van de laatste kloempen en de houtkanten.” rdr