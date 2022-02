Natuurverenigingen ruimen afgebroken omheiningen op in bosgebied Gellikerheide

Lanaken

De natuurverenigingen van Zutendaal en Lanaken sloegen afgelopen week de handen in elkaar om oude, achtergebleven omheiningen van afgebroken zomerverblijven te verwijderen in het bosgebied aan de Gellikerheide. “Een zware klus, zo bleek, maar het was de moeite waard”, vertelt coördinator Bart Bamps. “Zo is er weer een vrije doorgang voor vele soorten dieren. Dat draagt bij tot het behoud en het herstel van het Kempens- Haspengouws overgangsgebied.”

De 24 vrijwilligers zorgden dat het natuurgebied weer in ere hersteld werd. “Met deze beheerswerken dragen we bij aan de herwaardering van de prachtige beekvalleien van de Roelerbeek, Bezoensbeek, Gebroekerbeek en Zutendaalbeek”, besluit Bamps. joge