Caleb Ewan past programma aan en rijdt nu ook Kuurne-Brussel-Kuurne

Caleb Ewan heeft zijn programma voor de komende dagen aangepast. De Australiër van Lotto-Soudal past voor de UAE Tour (20 tot 26 februari, red) maar rijdt komend weekend de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Hij staat in het openingsweekend ook aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Ewan boekte dit seizoen al winst in de Saudi Tour en zou zijn conditie richting Milaan-Sanremo verder aanscherpen in de UAE Tour. Dat plan is nu gewijzigd. De Australische spurtbom opteert voor de ‘Tour des Alpes Maritimes et du Var’, een driedaagse rittenwedstrijd, niet ver van zijn woonplaats Monaco, die komende vrijdag van start gaat. Om toch voldoende ritme te houden zal de Australiër op zondag 27 februari ook van de partij zijn in Kuurne-Brussel-Kuurne.