Kinderen timmeren nestkastjes voor pimpelmezen en koolmezen in elkaar in Hengehoef

Houthalen-Helchteren

Het is een vaste traditie om begin februari nestkastjes te timmeren in Hengelhoef. Er was keuze tussen twee modellen, eentje voor de pimpelmees en eentje voor de koolmees.

“Het onderscheid zit hem in de grootte van de opening”, legt Jürgen Becherer van Natuurpunt uit. Zo’n twintig kinderen namen deel aan de activiteit. “Het is belangrijk om het nestkastje nu al op te hangen, zodat de mezen al kunnen verkennen waar ze hun nest willen bouwen. Wees niet ontgoocheld als je kastje het eerste jaar nog leeg blijft. Laat het dan maar gewoon hangen. Het broedseizoen voor koolmezen is tussen april en juli. De bouw van het nest duurt ongeveer een week. Ze leggen dan elke dag een ei en broeden er zo maximum tien uit. Het broeden duurt twee weken. De jongen blijven drie weken in het nest alvorens ze gaan uitvliegen. En nog een laatste tip:hang je nestkastje met de opening gericht op de Noord-Oostkant.” jli