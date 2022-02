Sportbestuurder die Standard wil overnemen is geschorst in de Verenigde Staten voor het sturen van een dickpic

LEES OOK. Canadese ijshockeybestuurder brengt bod uit op Standard

De zaak-Porter, die gelijkenissen wegdraagt met het wangedrag van Marc Overmars bij Ajax, maakte begin vorig jaar nogal wat los in de Verenigde Staten. Porter was nog maar een maand General Manager van het bekende honkbalteam The New York Mets toen aan het licht kwam dat hij enkele jaren daarvoor meer dan zestig seksueel getinte en ongewenste berichten gestuurd had naar een vrouwelijke journaliste. Toen zij daar niet op antwoordde, stuurde hij haar een dickpic, een foto van een geslachtsdeel.

De vrouw in kwestie was zo aangedaan door de feiten dat ze hem eerst probeerde ontlopen en uiteindelijk uit de journalistiek gestapt is. Porter heeft toegegeven dat hij de berichten gestuurd heeft en werd daarop meteen ontslagen door The New York Mets. Hij is sindsdien voor zijn gedrag ook geschorst door de overkoepelende Amerikaanse honkbalfederatie Major League Baseball tot 2023. Porter, die begon als stagiair bij de Boston Red Sox en zich zo gestaag opwerkte tot hoofd van de scouting bij diverse honkbalclubs, werd gezien als een groot opkomend managementtalent in het honkbal. In New York was hij voor het eerst de grote baas.

Jared Porter. — © rr

Zuckerberg van het hockey

Samen met de Canadees John Chayka (32) probeert hij nu Standard over te nemen. Misschien nog wel meer dan Porter is Chayka het gezicht van een nieuwe generatie sportbestuurders in Noord-Amerika. Op zijn 26ste werd hij aangesteld als jongste General Manager ooit van een ijshockeyploeg.

Eerder had hij op zijn negentiende samen met zijn oudere zus Meghan en haar partner Neil Lane al ‘Stathlete’ opgericht, een bedrijfje dat ijshockeydata bijhield. Hij werd ‘de Zuckerberg van het hockey’ genoemd nadat hij zijn gegevens aan de man kon brengen bij ijshockeyclubs. Daardoor mocht hij uiteindelijk ook beginnen bij de Arizona Coyotes. In Arizona leerde hij Porter kennen, die er toen assistent-General Manager was van de plaatselijke honkbalploeg.

John Chayka. — © Getty Images via AFP

Naast Chayka en Porter zijn er nog drie partijen die concrete interesse hebben om Standard over te nemen. Naar verluidt gaat het om het Amerikaanse 777, een Zuid-Koreaanse speler in de vrijetijdssector en de Russische miljardair Sergey Lomakin. Het is nog niet bekend of zij reeds een voorstel indienden. Tot vrijdag 18 februari kunnen geïnteresseerde investeerders op Standard bieden.

Op dit moment is 99% van de aandelen van Standard nog in handen van Bruno Venanzi. Op zijn laatste jaarrekening lieten de Rouches opnieuw twintig miljoen euro verlies optekenen. Daardoor is de club dringend op zoek naar nieuw kapitaal.