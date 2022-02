Kanye West haalt zwaar uit naar nieuw lief van Kim Kardashian: “Je zult nooit mijn kinderen ontmoeten”

De rapper – die tegenwoordig met de naam ‘Ye’ door het leven gaat – heeft in een tiental posts op sociale media flink uitgehaald naar Pete Davidson, het nieuwe lief van zijn ex, Kim Kardashian. Hij plaatste er ook een foto van zichzelf bij, om aan te tonen dat zijn account niet gehackt was, en dat hij wel degelijk zelf de berichten geplaatst had. De posts zijn intussen verwijderd.

In de elf (!) berichten op Instagram – die inmiddels verwijderd zijn – noemt de rapper de Saturday night live-komiek een ‘klootzak’, deelt hij een persoonlijk tekstbericht van het nieuwe lief van zijn ex-vrouw en zweert hij dat Davidson hun kinderen nooit zal ontmoeten.

De 28-jarige komiek had de 44-jarige rapper een persoonlijk bericht gestuurd in een poging de vrede te bewaren: “Als man zou ik je kinderen nooit in de weg staan. Dat is een belofte. Hoe jullie je kinderen opvoeden is jullie zaak en niet de mijne. Ik hoop wel dat ik ze op een dag kan ontmoeten en dat we allemaal vrienden kunnen zijn.”

West – die lijdt aan een bipolaire stoornis – deelde een foto van Pete met zijn vriend Machine Gun Kelly in onderbroek met als bijschrift: “Nee, je zult nooit mijn kinderen ontmoeten.”

Hillary Clinton

“Ik vraag me af of Instagram mijn pagina zal verwijderen, omdat ik het ex-vriendje van Hillary Clinton heb beledigd”, schrijft hij bij een van de andere posts. De verwijzing van West naar Clinton is waarschijnlijk een referentie naar een bericht dat Davidson en de voormalige Democratische presidentskandidate elkaar onlangs tijdens een loopwedstrijd tegen het lijf waren gelopen.

West verwees ook naar Davidsons relatie met ex-verloofde Ariana Grande, en wakkerde een oud gerucht aan. De zangeres zou hun relatie beëindigd hebben omdat hij intieme foto’s van hen samen naar Mac Miller, de ex van Ariana, had gestuurd. Een gerucht dat volgens Amerikaanse media nooit bevestigd is door de betrokkenen.

Om aan te tonen dat de berichten echt van hemzelf afkomstig waren, plaatste West een foto van zichzelf waarop hij een schrijfblok in de lucht houdt met daarop de datum van zondag en de tekst ‘mijn account is niet gehackt’.