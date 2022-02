Meer dan 500 vrijwilligers helpen met reilen en zeilen in Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem

“Ik voel me gezellig actief en sociaal tel ik mee. Daarom ben ik al zes jaar vrijwilliger in Dilsen-Stokkem”, zegt Rooske Schulpen. “Ik woon in Mazedal en kom elke dag te voet werken in het dienstencentrum Stockheim. Hier zie ik elke dag andere mensen en ook heel wat andere vrijwilligers.” Rooske is een van de 501 vrijwilligers bij de stad en het OCMW. “Dat we de kaap van 500 vrijwilligers overschrijden, is toch wel bijzonder”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd. “Inwoners geven zich spontaan aan om mee te helpen als steward, in de jeugd- en sportwerking, als mooimaker of in het buurtwerk.”

“Ondanks corona zijn binnen het OCMW 166 vrijwilligers actief en 335 in verschillende andere diensten”, zegt Ingrid Erlingen. “Ik help vier dagen per week logistiek mee bij activiteiten,” vertelt Frank Repp. Ron Rutten is verantwoordelijke in het restaurant Stockheim. “Mijn taak start elke dag om 11 uur in de keuken. Ik sta in voor ‘smaak’ en dat iedereen zijn buikje vol heeft”, lacht Ron. Centrumleider Gabriëlla van Grootel probeert alles administratief in goede banen te leiden. “We hebben op 1 februari 501 gemotiveerde vrijwilligers geregistreerd, maar er zijn nog steeds leuke taken die ingevuld kunnen worden.” mmd