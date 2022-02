Wensboom wordt liefdesboom aan Missione Cattolica in Waterschei

Genk

Aan de kerk van de Missione Cattolica in Waterschei werd afgelopen weekend een wensboom ingehuldigd. Die werd uitgewerkt door leden van La Maglia del Cuore.

“Het is een wensboom die in het teken van het leven staat”, zegt Rosaria Ciarlo. “Specifiek voor adoptiekinderen. Daarbij wordt geld ingezameld dat nadien aan een weeshuis geschonken wordt. Het initiatief kwam mee tot stand in een samenwerking met de Genkse dienstencentra. De boom staat aan de ingang van de Missione zodat iedereen die ook kan zien en de boodschap mee krijgt. Deze week gaan we dezelfde boom gebruiken en inrichten als teken van de liefde. Als de periodes voorbij zijn, gaan we de boom schenken aan een van de scholen in onze omgeving met de vraag om er iets mee te doen. Dat kan in het teken zijn van waar de boom voor stond of voor iets heel nieuws. Zolang het maar een waardevolle betekenis is voor de samenleving.” cn