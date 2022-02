Heemkundige Kring Kinrooi maakt confituur uit eigen tuintjes voor Voedselbank

Kinrooi

De Heemkunde Kring Kinrooi doet meer dan alleen maar stambomen opzoeken en in de geschiedenis duiken. “Rond het geklasseerde Slichtenhof in Molenbeersel onderhouden vrijwilligers de omgeving. Ook onderhouden ze er een eetbare moestuin met groenten, kruiden, fruitbomen, bessenstruiken en bloemen”, vertelt Rik Vankevelaer. “De gelei en confituur die daarvan gemaakt worden, gaan naar de Voedselbank. Regelmatig bakt de bakkersgroep ook brood in een authentieke bakoven. En we gaan mee met de tijd: bezoek onze website heemkringkinrooi.be maar eens.” pabr