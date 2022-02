Back On Stage krijgt herkansing in juni

Bree

Al bijna twee decennia lang promoten de muziekliefhebbers van Back on stage muziek uit de jaren 60, 70 en 80. De opbrengst van hun concerten gaat telkens naar een goed doel.

“Noodgedwongen hebben we ons concertweekend van begin april onlangs afgelast”, zegt voorzitter Jean Voortmans. “Nu de hemel stilaan opklaart, zijn we erin geslaagd om nagenoeg hetzelfde programma te presenteren op 17 en 18 juni. We krijgen dus een herkansing en daar zijn we heel blij mee.” pabr