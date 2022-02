Leerlingen Stebo geven muren van nieuwe bibliotheek een kleurtje

Dilsen-Stokkem

De leerlingen van de afdeling schilderen van Stebo hebben de nieuwe bibliotheek van Dilsen-Stokkem een kleurtje gegeven. “De boeken in de bestaande bibliotheek moesten een nieuwe locatie krijgen omdat tegen de bibliotheek, aan de zijde van het Ter Mottenplein, een nieuw cultuurcentrum opgericht zal worden”, vertelt leerling Jason Vandewinkel. “We kregen de eer om een grote ruimte te schilderen aan de Europalaan, waar de bibliotheek tijdelijk ondergebracht zal worden.”

“Toen we de grote ruimte van 800 vierkante meter zagen, was het nog een echte fabriekshal”, vertelt Jelle Goyen. “We zijn er met veel goede moed en heel veel potten verf aan begonnen.” De leerlingen schilderden de muren in een gebroken witte kleur. “We krijgen vaak lessen in schilderen in het schildersatelier van onze school”, zegt Alicia Rouben. “Nu mochten we een keer op verplaatsing gaan schilderen. We hebben tien dagen in de nieuwe bibliotheek gewerkt en de vele muren een mooie kleur gegeven. Tegen die muren komen nu rekken met duizenden boeken. Zo eens op verplaatsing gaan schilderen is best plezant. We hebben er met onze afdeling schilderen een geweldige tijd beleefd. Ik ben enorm fier op ons werk.” mmd