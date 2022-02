Wereldbeker veldrijden ‘krimpt’ tot veertien manches, slechts vier in België

De Internationale Wielerunie UCI heeft zonet de nieuwe kalender van de WB-veldrijden bekendgemaakt. De wereldbeker ‘krimpt’ van zestien naar veertien manches. In België vallen Koksijde en Namen weg en blijven er met Overijse, Zonhoven, Antwerpen en Dendermonde nog vier manches over.

Dat Koksijde er van tussenuit gaat, kon u vorige vrijdag hier reeds lezen. Zij vinden het financieel niet meer verantwoord en kiezen voor de X20 Badkamer Trofee. Namen organiseert komende winter het EK zodat ook zij tijdelijk uit de wereldbeker stappen. Dat er slechts veertien in plaats van zestien manches zijn, heeft bovendien ook te maken met het feit dat zowel Kerstmis als 1 januari op een zondag vallen. Die zijn in principe voorbehouden aan de wereldbeker maar organiseren op Kerstdag is geen optie, 1 januari blijft voor de GP Sven Nys in Baal.

Er valt ook één van de drie Amerikaanse manches weg, namelijk Iowa City. Ook Hoogerheide, dat het WK organiseert, is er niet bij. Besançon is straks de slotmanche. Nederland blijft wel drie manches behouden want ook de Beekse Bergen krijgen een WK-manche toegewezen. Ook het Franse Flamanville is niet meer van de partij. Komen erbij: Benidorm en nog één nader aan te wijzen locatie, vermoedelijk in de Engelse hoofdstad London. Ook in de datums is naar volgende winter toe wel het een en het ander aangepast.

De kalender:

9/10: Waterloo (VS)

16/10: Fayetteville (VS)

23/10: Tabor (Tsj)

30/10: Rucphen (Ned)

13/11: Beekse Bergen (Ned)

20/11: Overijse

27/11: Hulst (Ned)

4/12: Antwerpen

11/12: nog aan te duiden

17/12: Val di Sole (Ita)

26/12: Dendermonde

8/1: Zonhoven

22/1: Benidorm (Spa)

29/1: Besançon