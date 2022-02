Zelfs twee Oost-Vlaamse scholen nemen deel aan fotowedstrijd van Vita Humana

Maaseik

Zondag deelde het vrijzinnig ontmoetingscentrum Vita Humana zijn jaarlijkse fotoprijzen uit. Uit de talrijke inzendingen kozen vijf leden van het bestuur een 11-tal winnaars in verschillende categorieën. Het thema van dit jaar was ‘Vrijheid in denken en doen’.

“Dit is onze 15de jaargang”, zegt voorzitter Myrez Op ‘t’ Eyndt. “We kregen voor dit project zelfs de ‘Prijs van de Zeegeus’ in Bredene. Ooit startten we met 60 deelnames, bij deze uitgave tellen we meer dan 350 foto’s.” Er waren ook nominaties voor scholen. Zeven scholen, waarvan zelfs twee uit Oost-Vlaanderen, deden mee aan de wedstrijd. “Het zijn de leraars zedenleer die de kinderen motiveren om foto’s te maken rond een bepaald thema”, besluit Myrez. roma