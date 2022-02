KRC Genk opnieuw naar Liverpool in achtste finales Youth League

KRC Genk trekt in de achtste finales van de Youth League op 1 of 2 maart naar Liverpool. Dat bepaalde de loting maandagmiddag in Nyon. Er is geen terugwedstrijd, de beslissing valt na 90 minuten of bij een gelijkspel na strafschoppen.

De Genkse U19 speelde twee jaar geleden al twee keer tegen Liverpool in de groepsfase van de Youth League. Racing stuntte toen met een 0-1-zege in Engeland, in Genk trok dan weer Liverpool aan het langst eind (0-2). Liverpool werd uiteindelijk groepswinnaar, Genk eindigde als derde in de groep na Salzburg. Dit seizoen won Liverpool zijn zware poule voor Atletico Madrid, Porto en Milan. Genk schakelde achtereenvolgens FC Köln, MTK Boedapest en Chelsea uit.

Ook een eventuele kwartfinale (15/16 maart) speelt KRC Genk op verplaatsing. Bij een succes in Liverpool trekt Racing naar AZ of Juventus. De halve finales en finale worden van 22 tot 25 april afgewerkt tegenover het UEFA-hoofdkwartier in Nyon. (mg)