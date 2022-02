Jongen met autisme kan op vakantie dankzij cheque van wandelclub Bos- en Heikabouters

Oudsbergen/As

In plaats van een nieuwjaars­receptie steunde de wandel­vereniging Bos- en Heikabouters Opglabbeek/As het goede doel Make A Wish. “Door corona kon onze receptie niet doorgaan”, zegt voorzitter Jean Willems. “Maar onze leden doneerden met plezier hun bijdrage van 5 euro voor de receptie aan een goed doel. Zo zamelden we 800 euro bij elkaar. De resterende 200 euro werd bijgepast en zo konden we 1.000 euro schenken aan Make A Wish.”

Lisette Vliegen van Make A Wish is maar wat blij met deze gift. “Onder meer Born, een jongen met autisme, kon dankzij deze gift enkele dagen met vakantie in Vossemeren. Het resterende bedrag investeren we in de dagelijkse werking van Make A Wish.” rdr