2,2 miljoen liter rode diesel ontkleurd in Ham: 80 miljoen euro geëist

Een rekening van liefst 80 miljoen euro aan ontdoken accijnzen en boetes hangt 13 beklaagden boven het hoofd voor het ontkleuren van 2,2 miljoen liter rode diesel. De feiten vonden tussen 14 april en 8 juni vorig jaar plaats in een loods langs de Aubruggestraat in Ham.

De bal ging aan het rollen toen Douane en Accijnzen een anonieme klacht ontving. De klacht leidde naar een vennootschap met de maatschappelijke zetel in Tielt. Na het uitpluizen van de lijst met klanten en leveranciers kwamen twee andere firma’s in beeld. Vreemd was dat een van hen niet over een vergunning als handelaar beschikte. Daarnaast bleken er ook onduidelijkheden te bestaan met de klanten- en leverancierslistings. De goederenstroom in beeld brengen, was daarop de volgende stap van Douane en Accijnzen. Dat bracht de speurders na het schaduwen van een tankwagen naar een loods in Ham. Daar waren geluiden van compressoren te horen en ontsnapten er dampen. “Typische omstandigheden voor het ontkleuren van rode diesel, die goedkoper is in aankoop door de lagere accijnzen dan kleurloze diesel”, aldus advocaat Dennis Derwa voor de burgerlijke partij.

Burgerlijk dood

Op 9 juni viel Douane en Accijnzen binnen in de loods. Twee mannen, onder wie een 44-jarige Genkenaar, werden op heterdaad betrapt. Ook troffen de speurders 6 ton bleekaarde aan of een product voor de ontkleuring van rode diesel. Enkel de twee betrapte verdachten bekenden maandag schuld in de Hasseltse correctionele rechtbank. “Ik verontschuldig mij.” Advocaten Vedat Akhdemir en Laurens Evens wezen op het schuldinzicht bij hun cliënten. Ze vroegen om een werkstraf of om de geëiste straffen van telkens 20 maanden te milderen. “Al vijf maanden zaten ze in voorhechtenis. De financiële gevolgen zullen al zwaar genoeg zijn. Het zal een nooit in te lossen schuld veroorzaken.”

Ook tegen de bestuurder van een truck, aangetroffen in de loods, is 20 maanden cel gevraagd. Tegen de overige verdachten zijn straffen van 1 jaar tot 15 maanden cel gevorderd. FOD Financiën eist 28 miljoen euro aan ontdoken accijnzen terug, vermeerderd met de boete kan de rekening tot ruim 80 miljoen euro oplopen.

Naïef

De verdediging ging resoluut voor de vrijspraak. Op de beklaagdenbank onder meer enkele Nederlanders die aangesteld waren als bestuurder van de bedenkelijke vennootschappen. “Er zijn vennootschapconstructies opgestart met argeloze naïeve mensen, stromannen. Is mijn cliënt schuldig aan naïviteit? Dan zeg ik ja. Aan enig misdrijf? Neen. Een keer heeft mijn cliënt een betaling ontvangen. Voor het overige was hij niet op de hoogte. Als hij zo’n hoge boete moet betalen, is hij burgerlijk dood”, klonk het meermaals.