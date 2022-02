Koperblazers Academie Haspengouw concerteren op Marktconcert

Na twee afgelaste edities kon er vorige zaterdag eindelijk weer een marktconcert plaatsvinden in de O.L.V.- kerk in Sint-Truiden. Het werd een speciale editie met optredens van enkele leerlingen uit de koperklassen van de Academie Haspengouw.

De maandelijkse marktconcerten met orgelbespelingen, telkens de tweede zaterdag van de maand, in de hoofdkerk op de Grote Markt te Sint-Truiden kunnen steeds rekenen op een vast publiek van een honderdtal geïnteresseerden.

Vorige zaterdag werden de aanwezigen vergast op een speciale editie waar enkele koperblazers uit de klassen van docenten Marie-Paule Verlinden en Dirk Hannes, beiden verbonden aan de Academie Haspengouw Podium, mochten concerteren. Jef op hoorn, en Maxime, Martijn, Hendrik en Francis op trompet brachten prachtige barokmuziek van onder andere Purcell en Händel. Dat koperklanken met orgelbegeleiding wel heel mooi klinken in een kerk zoals de O.L.V.- kerk, konden de toehoorders alleen maar beamen. Voor de jonge muzikale talenten in wording, die voor het eerst voor een publiek optraden, was het een unieke ervaring, waar ze met volle teugen van genoten.

“We proberen ieder jaar een van onze gratis marktconcerten te organiseren in samenwerking met de academie en deze derde editie was ook nu weer een succes”, zegt Evgenia Galyan, die de concerten organiseert en tevens begeleidt op het kleine Shubert orgel dat maar zelden gebruikt wordt op een concert. “Ik ben telkens weer verwonderd van het enthousiasme en kwaliteit die de jonge leerlingen hier brengen. Het volgend marktconcert gaat door op zaterdag 12 maart. Zeker een aanrader voor alle muziekliefhebbers die na hun boodschappen op de Haspengouwmarkt nog even willen genieten van klassieke muziek.”