Tsjech Jan Hirt bezorgt Intermarché - Wanty Gobert derde zege van het seizoen in Oman

De Tsjech Jan Hirt (Intermarché - Wanty Gobert) heeft de koninginnenrit in de Ronde van Oman geworden. Hirt won met overmacht de etappe met aankomst op de Green Mountain. Hij is meteen ook de nieuwe leider.

De Italiaan Masnada begon als leider aan de loodzware opdracht. De renner van Quick-Step - Alpha Vinyl bleek echter niet opgewassen tegen het buskruit in de kuiten van de boomlange Jan Hirt. De 31-jarige Tsjech benutte de steile stroken van de Green Mountain om weg te rijden van de concurrentie. Masnada stond er in de finale grotendeels alleen voor en moest toezien hoe Hirt uiteindelijk een voorsprong van bijna twee minuten bij elkaar fietste. Masnada zou als elfde over de finish komen. Onze jonge landgenoot Henri Vandenabeele finishte op een knappe achtste plaats.

In het algemeen klassement neemt Hirt de leidersplaats over van Masnada die tweede staat op één minuut van de Tsjech. Vandenabeele klimt naar de negende plaats.

Voor Intermarché-Wanty Gobert is het al de derde seizoenszege na eerdere successen voor Birmai (Mallorca) en gisteren nog Alexander Kristoff (Almeria).