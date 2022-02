Sfeervolle kinderviering in Sint-Stefanuskerk

Op 2 februari viert de kerk Maria Lichtmis. Dit feest werd op zondag 13 februari gevierd in de Sint-Stefanuskerk in Millen. Traditioneel worden alle kinderen dan ook uitgenodigd voor een speciale viering met kinderzegen.

Dit jaar liet corona al meer toe en werden de kindjes die sinds februari 2020 gedoopt werden, de communicantjes en de vormelingen uitgenodigd. Zij maakten er een mooie jongerenviering van. Pastoor Olaerts ging voor in deze stemmige kinderviering die opgeluisterd werd door het mannenkoor en Esther en Roos. De 5-jarige tweeling Robbe en Lenne zongen voor de eerste keer samen met hun mama Esther het lied Mag ik dan bij jou waarbij het muisstil was in de kerk en bij menig mensen werd een traantje weggepinkt.

Op het einde van de viering kregen de dopelingen en de eerstecommunicanten een kaars aangeboden en de vormelingen kregen hun zelfgemaakt kunstwerk mee naar huis. De reacties achteraf waren dan ook heel positief en het deed de mensen -jong en oud - deugd om na zo’n lange periode samen te kunnen vieren in een mooie jongerenviering waarin de jongeren centraal stonden.