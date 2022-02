De Grevenbroekers op wandel in Baarle-Hertog

Zondag 13 februari vertrokken 30 Grevenbroekse wandelaars met de bus naar Zondereigen. Daar, aan zaal Schuttershof, startten de wandelingen met afstanden tussen 6 en 30 kilometer. Ieder kon zijn eigen afstand kiezen om af te leggen. De wandelingen liepen allemaal door prachtige natuur en vele vennen en riviertjes. Dit hele gebied wordt het ‘Land van Mark en Merkske’ genoemd.

De lange afstandswandelaars wandelden deels op de route van het Bels Lijntje. Dat was vroeger een spoorweg tussen Turnhout en Tilburg. Sinds het eind van de 20ste eeuw is het Bels Lijntje een bekend fietspad. De korte afstandswandelaars brachten in de namiddag nog een bezoek aan het Begijnhof in het centrum van Hoogstraten. Hier bevindt zich ook het Stedelijk Museum in het mooi gerestaureerde Conventshuis. Het toont de geschiedenis van het begijnhof. Daarnaast beheert het museum de kunstcollectie van Alfred Ost en van glas-in-lood kunstenaar Jan Huet. Deze mooie geslaagde dag werd gezellig afgesloten met een drankje, verhalen en belevenissen.