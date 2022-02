Uitverkochte filmvoorstelling voor Mariale Feesten in Peer

In 2022 zijn er opnieuw Mariale Feesten in Peer. Sinds 1897 staat Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën om de 25 jaar in de kijker. Zo zit men dit jaar al een de vijfde editie.

Vrijdag 11 februari vond de eerste activiteit van het feestjaar plaats. Die dag herdenkt de Kerk de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw aan Bernadette Soubirous bij de grot van Massabielle bij Lourdes. Meteen een mooie gelegenheid voor een filmvoorstelling in het Peerse BICC van de Franse film Je m’appelle Bernadette, die het verhaal van Bernadette Soubirous vertelt.

De voorstelling was uitverkocht. Nadien werd er druk bijgepraat bij een tas koffie en een stukje taart. De reacties waren positief: van "veel volk, mooie film, mooie beelden" ot "het was een gezellige namiddag en de taart was lekker". Ook het speciaal gebrouwen Mariabier werd gesmaakt. De werkgroep van de Mariale Feesten kon rekenen op vele helpende handen, onder andere van Samana Peer-Centrum en uit Wauberg en Linde. Het was een mooi begin van het feestjaar. De kerngroep kijkt al uit naar de volgende activiteit: de pelgrimswandeling ‘Gedragen door Maria’ in Linde op zondag 27 maart.

(Foto's: (c) Rita Houwen)