Hasseltse straatnamen: Dokter Nolenslaan

Guillaume Nolens was de zoon van de uit Hasselt afkomstige belastingambtenaar Eduard Nolens die in Maaseik woonde, waar Guillaume geboren werd in 1872. Hij liep middelbare school in Tongeren en behaalde zijn artsendiploma en zijn specialisatie gynaecologie aan de Luikse universiteit. In 1900 vestigde hij zich als gynaecoloog in Hasselt. Hij huwde met Irma Lhoist uit Stavelot. Het echtpaar kreeg een dochter, Marguerite, een zoon Albert die tandarts werd en vier zonen die allen arts werden: Willy, Victor, Henry en Paul.

Vader Guillaume bepleitte in 1913 de oprichting van de Provinciale Vroedvrouwenschool aan de Guffenslaan in Hasselt, waar hij directeur en professor werd. Naast de opleiding voor vroedvrouwen werden er ook bevallingen gedaan. Om zeker te zijn dat de baby’s gezonde melk kregen, liet de dokter achter de school stallen bouwen voor tuberculosevrije koeien. Jaren vóór de oprichting van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn hield hij al raadplegingen voor zuigelingen. Hij was een van de redacteurs van het werk 'Beginselen van de Praktische Verloskunde'. Daarnaast was hij ook voorzitter van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas en van de Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde. Hij stond dag en nacht klaar voor zijn patiënten met wie hij zeer amicaal maar kordaat omging. Op latere leeftijd werd hij in de volksmond ’t aad Noeleske genoemd. Guillaume Nolens stierf in Hasselt in 1941.

“Dieë mins haa z’n haan wel vol…”