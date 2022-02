Red Lions nemen revanche op Argentinië in de Hockey Pro League

In hun zesde wedstrijd in de Hockey Pro League hebben de Red Lions zondag in Buenos Aires met 0-2 gewonnen van Argentinië. Ze namen zo revanche voor de 2-1 nederlaag van zaterdag. Alexander Hendrickx (15e) en Loïck Luypaert (55e) scoorden allebei op een strafcorner.

Wereld- en olympisch kampioen België verdedigt zijn titel in de Pro League. Zondag boekten de Belgen pas hun derde zege op zes wedstrijden. In oktober wonnen ze nog twee keer van Duitsland, maar een maand later volgden twee nederlagen, waarvan één na shoot-outs, tegen Nederland. Voor de Argentijnen was het nog maar de tweede wedstrijd. De volgende afspraak voor de Belgen is een dubbel duel met Spanje, op 20 en 21 mei in Wilrijk.

De Red Panthers verloren voor de tweede keer op rij van hun Argentijnse tegenstanders, opnieuw met 3-1.