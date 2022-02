Lindsay Lohan steekt de draak met haar wilde verleden in hilarisch Super Bowl-spotje

In een Super Bowl-reclame voor Planet Fitness, met de titel What’s gotten into Lindsay?, lijkt de Mean girls-ster een nieuwe weg ingeslagen te zijn, en draait ze een aantal van haar meest beruchte momenten in de roddelpers om.

Wie de actrice tussen 2000 en 2010 volgde, kent de hoogte- en dieptepunten van La Lohan en herinnert zich dat er geen gebrek was aan grappen die ten koste gingen van het voormalige kindsterretje. Nu is het de actrice zelf die de grappen maakt.

Lindsay drijft de spot met zichzelf in een reclamefilmpje voor Planet Fitness, waarin ook Dennis Rodman, William Shatner en Danny Trejo hun opwachting maken. In de commercial wint ze in het spelprogramma Jeopardy! van Dennis Rodman. Daarna kiest ze om vroeg haar bed op te zoeken – in plaats van haar oude tijdverdrijf: het buiten een nachtclub aan de stok krijgen met paparazzi – en begint ze een bijverdienste met het pimpen van elektronische enkelbanden met glitters als knipoog naar haar juridische verleden.

In de reclamespot is Lohan ook te zien terwijl ze traint op een loopband in een ‘oordeelvrije zone’, waar zowel geplaagde beroemdheden als mensen die voor het eerst gaan sporten hun voordeel mee kunnen doen.