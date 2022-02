Ook in Brussel blijft drukte uit door ‘vrijheidskonvooi’: “Er lijkt geen plan te zijn”

Van een overrompeling van voortuigen die een ‘vrijheidskonvooi’ willen vormen is er voorlopig nog geen sprake in Brussel. De files rond de stad, die worden vooral gecreëerd door de politie en parking C waar de voortuigen gevraagd worden te parkeren, die staat er volgens onze reporter ter plaatse desolaat bij.

LEES OOK. Limburgse steun voor vrijheidskonvooi in Zonhoven, in Bilzen daagt enkel… de politie op

Zondagavond sijpelden al enkele voertuigen parking C op Brussels Expo binnen, maar het bleef beperkt tot tientallen campingcars en enkele auto’s. Ook maandagochtend stond de parking er eerder desolaat bij. En tot parking C geraken, verliep zelfs zeer vlotjes. De enige file, die werd door de politie zelf gecreëerd omdat op de E40 een kleine filterblokkade is om Brussel binnen te geraken. Nochtans verwacht de federale politie zo’n 500 tot 600 mensen. Maar grote trucks of camions zijn er voorlopig nog nergens te bespeuren.

“Toen we onderweg waren, hadden al enkele actievoerder afgehaakt omdat ze dachten dat het een flop zou worden”, vertelt Pleuni Van Deutekom, die zaterdag om 5 uur ’s ochtends vanuit Drente in Nederland vertrokken is om deel te nemen aan het ‘konvooi van de vrijheid’. Ook de Franse Maryline S. (68) vreest dat deze betoging niet zal worden waar aanvankelijk op gehoopt werd: “We weten niet wat het plan is, er lijkt eigenlijk geen concreet plan te zijn.”

De burgemeester van Brussel, Philippe Close (PS), gaf vanochtend al aan op Radio 1 dat het feit dat er geen concreet plan of leiderschap is, de situatie zeer uitzonderlijk maakt: “Er is geen aanvraag ingediend en er is ook geel toelating gegeven. We gaan dus zien wat er gebeurt maar dit is een speciaal geval: we kunnen niet onderhandelen omdat er geen echte leider is”. En dus is er ook niemand die de betoging echt aanstuurt.

Intussen zouden wel al wat actievoerders te voet vertrokken zijn richting het centrum maar van de gevreesde overrompeling is er dus voorlopig nog geen sprake. Sterker nog, het verkeer in Brussel lijkt wel rustiger dan ooit. Het lijkt erop dat veel mensen geluisterd hebben naar de oproep van de politie om weg te blijven uit de hoofdstad. Dat blijkt ook uit berichten op sociale media. Zo geven enkele mensen aan nog nooit zo snel op het werk geraakt te zijn als vandaag.