Limburgse ziekenhuizen trakteren op alcoholvrij bier

De drie ziekenhuizen geven Tournée Minérale, waarin wordt opgeroepen om tijdens de maand februari geen alcohol te drinken, al enkele jaren een plek in hun gezondheidsbeleid. De nadruk ligt op het informeren over en het aanreiken van gezonde alternatieven, liever dan jezelf dingen ontzeggen. De biertjes van Force Majeure, de eerste alcoholvrije bierbrouwerij van het land, passen perfect bij die aanpak.

“Als ziekenhuis willen wij ook inzetten op gezondheidsbevordering en preventie”, zegt algemeen directeur van AZ Vesalius Eric Christiaens. “Voor onze patiënten maar ook voor onze medewerkers. We motiveren hen jaarlijks om deel te nemen aan Tournée Minérale. Dit jaar klinken we met een Limburgs alcoholvrij biertje op hun tomeloze inzet.”

Werkgeluksbijbel

“Deze maand organiseren we hier vier themaweken onder de noemer ‘gelukkig gezond, gezond gelukkig’”, vult algemeen directeur van Sint-Trudo Raf Lippens aan. “We besteedden al veel aandacht aan mentaal welzijn. Zo verzamelden we werkgeluksbrengers van collega’s in onze ‘werkgeluksbijbel’ waarmee we elkaar kunnen inspireren en geluk verspreiden. De week van 14 februari staat helemaal in het teken van Tournée Minérale. We heffen het alcoholvrije glas op nog meer werkgeluk.”

“We vinden het fijn om ons team op regelmatige basis gezond en origineel te verwennen met kleine en soms ook wat grotere attenties”, zegt algemeen directeur van Jessa Yves Breysem. “Al staat het natuurlijk nooit in verhouding met wat onze medewerkers voor de patiënten en voor Jessa doen, elke dag opnieuw. We proberen zo veel mogelijk samen te werken met lokale partners. We hopen dat dit alcoholvrij streekbiertje ook in de smaak valt.”

Jessa in Hasselt, Sint-Trudo in Sint-Truiden en AZ Vesalius in Tongeren en Bilzen, maken deel uit van het ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg, samen met het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder.