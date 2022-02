Freinet op Stelten zorgt voor heerlijke valentijnsbrunch

Zondag was er al voor zonsopgang heel wat beweging in Freinet op Stelten. Ballonnen, muziek... Valentijn ging er dit jaar niet zomaar voorbij.

De afgelopen weken kon iedereen een brunchbox bestellen voor Valentijn. Tijdens de week van de poëzie gingen de leerlingen aan de slag met verschillende druktechnieken en maakten ze zelf gedichtjes over ‘liefde’. Deze werden als extraatje in de boxen gelegd. Zo kon iedereen naast lekker eten ook genieten van een warme boodschap. Aan de feestelijk versierde drive-in kon iedereen zijn bestelling afhalen. Het was een succes. De opbrengst wordt gebruikt om de nieuwe speelplaats in te richten. De school bedankt iedereen die hen gesteund heeft.