Limburgse veldhockeyclubs brengen samen 92 ploegen in competitie

Veldhockey wordt populair in de provincie Limburg. Phoenix uit Neerpelt, de Yellow Eagles uit Sint-Truiden, HC Maasmechelen, de jongens en meisjes uit Beringen en Genk, en de teams van Hasselt Stix vlogen er dit weekend weer volop in. Hasselt Stix brengt 35 teams in competitie, HC Genk negen, HC Phoenix dertien, Black Bears Beringen zes, HC Maasmechelen dertien en HC Sint-Truiden zestien. Er werden Limburgse duels uitgevochten en heel wat ploegen speelden ook weer voorbij de provinciegrenzen.

Door de vriestemperaturen lagen een aantal velden er ’s ochtends bevroren bij en konden niet alle wedstrijden gespeeld worden. De matchen van U9 Boys 2, U10 Girls 1 en U12 Girls 2 van Hasselt Stix zullen op een andere datum worden ingehaald. Bij de jeugdteams van Stix sprong de prestatie van de nieuwe ploeg U11 Girls 1 in het oog. De meisjes speelden hun eerste match samen een wonnen meteen met mooie cijfers van de ploeg uit Hoegaarden. De overwinning geeft vertrouwen voor de verdere competitie. Ook de U16 Girls 4 trok de aandacht. De enthousiaste meisjes die gecoacht worden door Ayelén Escalera waren erg zenuwachtig voor hun allereerste wedstrijd ooit. De meisjes volgden 'start to hockey'-lessen vanaf september en kenden hun vuurdoop in de hockeycompetitie. De ploeg blonk meteen uit door vechtlust en teamspirit, ook al verloren ze met zware cijfers van een sterker Phoenix 1 uit Neerpelt.

Hasselt Stix mag ook met vier ploegen uitkomen in de nationale jeugdreeksen. De U14 Girls 1, de ploeg van Ayelén Escalera en Quinten Vertessen en de U14 Boys 1 van coach Emanuele Iossa spelen allebei in eerste nationale en wonnen meteen. De meisjes versloegen het eerste team van La Rasante met overtuigende 5-1 cijfers en de jongens wonnen met 4-0 van Leuven 1. Beide ploegen voeren voorlopig het klassement aan. De U16 Girls 1 van coach Jan Bastianen strijdt ook in nationaal 1 en moest zaterdag haar meerdere erkennen in een sterker U16 Girls 1 uit Leopold. U19 Girls 1 wordt gecoacht door Francesca Denotti. De meisjes promoveerden na de winterstop naar nationaal 3 en speelden hun eerste wedstrijd in deze reeks. Ze konden goed mee met het eerste team van Isca uit Hoeilaart, maar verloren uiteindelijk met 0-2 cijfers tegen de meer ervaren ploeg.