Kinderen leren karatetechnieken tijdens ‘mini-stage’

Een 30-tal enthousiaste karateka's uit beide Goju-Ryu clubs werden een voormiddag lang ondergedompeld in techniek, toepassing en stijloefening. Deze stage staat in teken van ‘kata’, wat voor velen een totaal onbekend begrip is, maar voor een karateka de basis vormt van de stijl die zij beoefenen. De uitvoering van kata is een visuele manifestatie van verschillende opeenvolgingen van aanvallende en verdedigende zelfverdedigingstechnieken, gebruikt in een gevecht, verbonden tot een geometrisch patroon. Dit tot een niveau waar het geheel uiteindelijk groter wordt dan de totale som van de individuele stukken. Kata is geen gevecht, eerder een vorm van muscle memory. Organisator en jeugdtrainer in beide clubs Sander Kums was blij met de opkomst en de hulp die hij kreeg van vier geharde karateka's.