Philippe geeft 100ste keer bloed

Pelt

In De Schakel op Fabriek waar het Rode Kruis Pelt maandelijks een mobiele transfusiedienst opstelt, werd Philippe Gutschoven gevierd bij zijn honderdste bloeddonatie. Philippe begon ermee in 1982, dus 40 jaar geleden en vertelt dankbaar over de aanleiding ervan. “Bij een gecompliceerde bevalling van de oudste dochter Nele heeft mijn vrouw Irène 7 liter bloed gekregen en het was kantje boordje om te overleven. Dat was de aanzet om donor te worden. De bloeddonatie van toen heeft geloond, want er kwamen nog vier gezonde kinderen bij”, lacht hij. Philippe mocht bij zijn 100ste bloeddonatie een attentie van het Rode Kruis Pelt ontvangen. path