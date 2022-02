Geen volk in Bilzen, wel manifestanten in Zonhoven op de brug boven de E314. — © joge/ toro

Het beruchte vrijheidskonvooi dat afgelopen weekend Parijs probeerde lam te leggen, is maandag op weg naar Brussel. In Limburg waren er supporters voor het konvooi in Zonhoven. In Bilzen, waar nochtans verzamelen was geblazen, daagden enkel nieuwsgierigen op… en agenten.