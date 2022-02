Jong en oud maken zelf glazen hart voor Valentijn

Lommel

Zaterdag kon je in het atelier van het Glazen Huis in Lommel een valentijnworkshop glasgieten volgen. Er wordt een hartvorm in het zand gedrukt en daarna gevuld met heet, vloeibaar glas van 1250°C. Hélène (49) en Hans (51) bnamen als koppel deel aan deze workshop. Hans had dit als valentijnverrassing gekregen van Hélène. “Hans vindt glas een mooi product en daarom ben ik op zoek gegaan naar een workshop. Dit is leuk om samen te doen en achteraf heb je je eigen uniek gegoten glazen hart om mee naar huis te nemen.”

Ook Noor (10) en haar mama Elke (41) waren van de partij. “Het was heel plezant. Mijn naam plooien uit koperdraad was wel moeilijk. Maar het is gelukt”, lacht Noor. nma